Уделяем внимания каждому этапу разработки сайта в Перми, начиная от анализа требований и дизайна, и заканчивая тестированием и запуском проекта

Аудит ниши Первый шаг при создании веб-сайта в Перми - анализ бизнеса, целевой аудитории, конкурентов и других факторов. На основе этого разрабатывается стратегия для успешного онлайн-присутствия. Анализ ниши и ЦА

UX Прототип Для разработки сайта в Перми наши специалисты разрабатывают UX прототип на основе аудита, включая схему страниц с блоками и функциями.

Создание дизайна сайта Наши дизайнеры создают уникальный дизайн всех страниц сайта, учитывая особенности заказчика и цель проекта, соблюдая современные тенденции.

Адаптивная вёрстка сайта Адаптивная вёрстка сайта — создание страницы, которая хорошо отображается на разных устройствах. Используются медиа-запросы, гибкая сетка и другие техники для оптимального отображения на десктопе, планшете и мобильном устройстве.

Интеграция с CMS Интеграция системы управления включена в общую стоимость разработки сайта для обеспечения удобства последующего администрирования.