Инвестируйте в сайт, который приносит прибыль
Разработка сайта в Перми поможет привлечь новых клиентов, расширить географию и повысить доверие, обеспечивая круглосуточную доступность информации о вашем бизнесе.
Мы поможем вам создать веб-сайт в Перми любого типа, от лендинга до многофункционального портала.
Наши работы
Делаем сайты в Перми, которые закрывают потребности бизнеса наших клиентов.
Сайт для финансовой компании TheGoldenCoin
Indoor Russia Retail - установка видео-стен
Сайт для представителя компании TerraWay в России
Сайт для строительной компании Атоматик
Сайт для автомобильного салона в Санкт-Петербурге
Иван Анисимов - эксперт и бизнес-консультант
Зеленая Империя - Благоустройство участков и ландшафтный дизайн
Создание мерча для брендов
mates china - маркетинговое агентство
Веб-сайт для ювелирной выставки
Транспортная компания "ПроГруз"
Строительная компания ООО "ГЕОЦЕМСТРОЙ"
Интернет-магазин аукционов Bidngo
Пространство уюта - мебельный интернет-магазин
Сайт-каталог для магазина мини-спецтехники
Сайт-каталог для компании Vitro
Цены на создание сайта в ПермиДоступна рассрочка
Предлагаем несколько вариантов стоимости на разработку сайта в Перми, которые позволят вам выбрать оптимальное решение.
Landing-page
Одностраничный сайт для продажи продукции или услуг, идеальный для быстрого запуска и достижения целей.
- Сроки выполнения: от 15 дней
Сайт-визитка
Создание сайт-визитки в Перми включает в себя 4-5 страниц с полной информацией о компании, контактами и услугами.
- Сроки выполнения: от 30 дней
Корпоративный
Cайт для компании в Перми, предоставляющей услуги. Разработка идет на удобной CMS, такой как Tilda, 1С:Bitrix или Wordpress.
- Сроки выполнения: от 2 до 4 мес.
Интернет-магазин
Эффективный и отличный инструмент для онлайн-бизнеса с функционалом каталога товаров и онлайн-оплаты. Возможна интеграция с 1С Склад или 1С Предприятие.
- Сроки выполнения: от 2 до 4 мес.
Узнайте, какой тип сайта вам подходит!
Оставьте заявку для заказа на разработку сайта в Перми или подробной,
бесплатной консультации от наших специалистов!
Получите рассрочку на выгодных условиях
Во время общения с консультантом выберите способ оплаты «в рассрочку». Заполните простую форму, дождитесь одобрения от банка и завершите оформление заказа.
- По паспорту
- Быстрое одобрение за 2 минуты
- Гибкие сроки кредита
Строим проекты при помощи
- Разработка с нуля
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Рабочий процесс создания сайта в Перми
Уделяем внимания каждому этапу разработки сайта в Перми, начиная от анализа требований и дизайна, и заканчивая тестированием и запуском проекта
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Аудит ниши
Первый шаг при создании веб-сайта в Перми - анализ бизнеса, целевой аудитории, конкурентов и других факторов. На основе этого разрабатывается стратегия для успешного онлайн-присутствия.Анализ ниши и ЦА
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UX Прототип
Для разработки сайта в Перми наши специалисты разрабатывают UX прототип на основе аудита, включая схему страниц с блоками и функциями.
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Создание дизайна сайта
Наши дизайнеры создают уникальный дизайн всех страниц сайта, учитывая особенности заказчика и цель проекта, соблюдая современные тенденции.
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Адаптивная вёрстка сайта
Адаптивная вёрстка сайта — создание страницы, которая хорошо отображается на разных устройствах. Используются медиа-запросы, гибкая сетка и другие техники для оптимального отображения на десктопе, планшете и мобильном устройстве.
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Интеграция с CMS
Интеграция системы управления включена в общую стоимость разработки сайта для обеспечения удобства последующего администрирования.
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Наполнение и тестирование сайта
Данный этап включает в себя добавление контента на сайт и функциональное тестирование для проверки корректности работы перед запуском.
Наши специалисты
Григорий
- Руководитель проектов
- Веб - разработчик
Иван
- backend-разработчик
Дмитрий
- backend-разработчик, спецалист по разработке сайтов на OpenCart
София
- Графический и веб-дизайнер
Алия
- Веб-дизайнер, специализируется в создании сайтов на Тильде
Андрей
- Верстальщик, frontend-разработчик с большим опытом
Обратная связь отлюбимых клиентов
Артур А.
Требовалась разработка сайта-визитки для нашей компании, все выполнено в срок, все предпочтения и правки были выоплнены. Спасибо!riska.net.ru
Магазин "Иновационные решения"
Стояла задача улучшить и повысить количество продаж в нашем магазине. Ребята справились на 5+, сделали отличную инфографику на все артикулы, продвинули основные позиции в ТОП, продажи растут по сей день. Рекомендую.Продвижение на маркетплейсах
Екатерина М.
Сайт сделан на вау эффект. Переделали из некачественного сайта в топовый. Все мои пожелания были услышаны и реализованны. Спасибо вам еще раз, вы настоящий профессионал своего дела.iskrapomozhet.ru
Владимир Н.
Сделали сайт на WordPress в сжатые сроки и, все правки были сделаны так же быстро и качественно. Сейчас сотрудничаем по продвижению - результаты отличные, рекомендую.baron-neon.ru
Владислав П.
Я бы хотел оставить отзыв о своей встрече с экспертами. Дали мне множество полезных советов по оформлению и привлечению аудитории. Я уверен, что эти знания помогут мне избежать ошибок и достичь успеха. Рекомендую!Продвижение магазина на Авито
Кристина
Сделали дизайн сайта в Figma для нашего магазина! Результатом довольны, большое спасибо Соне и Григорию за выполненную работу!Веб-дизайн сайта в Figma
Владимир Х.
Мы благодарим данную компанию за оперативную разработку сайта для нашей организации, запуск рекламной кампании и привлечение клиентов.cargo919.ru
Руслан
Провели аудит, указали на слабые места магазина. Быстро все упаковали и на 5-й день запустили рекламу! Результатом доволен!!Продвижение на маркетплейсах
Ответы на вопросы
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01
Какие этапы включают разработку сайта в Перми под ключ?
Разработка сайта в Перми под ключ включает несколько этапов: анализ потребностей бизнеса, создание прототипа, разработка дизайна, программирование, тестирование и запуск. Каждый из этих шагов важен для создания эффективного и работающего сайта.
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02
Сколько стоит создание сайта в Перми и что влияет на цену?
Стоимость создания сайта в Перми зависит от множества факторов, таких как сложность дизайна, количество функциональных элементов, выбор CMS, и необходимость интеграции с другими системами. Индивидуальный подход к каждому проекту позволяет предложить оптимальную цену.
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03
Какие преимущества у сайта, созданного под ключ?
Создание сайта под ключ в Перми представляет собой решение, полностью адаптированное под нужды вашего бизнеса. Он будет уникальным, функциональным и оптимизированным для продвижения в поисковых системах, что увеличит его эффективность и рентабельность.
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04
Как заказать разработку сайта в Перми и что для этого нужно?
Чтобы заказать разработку сайта в Перми, вам нужно связаться с нашей командой через сайт или по телефону. Мы обсудим ваши потребности и предложения, а затем создадим индивидуальное коммерческое предложение, соответствующее вашему бизнесу.
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05
Почему ваш сайт может не приносить ожидаемую прибыль?
Существует множество факторов, которые могут препятствовать успешной монетизации после создания сайта. Среди них: сложная или неудобная навигация, непривлекательный дизайн, низкокачественный или неинтересный контент, чрезмерное количество рекламы, медленная загрузка страниц, отсутствие SEO-оптимизации (ваш сайт может быть незаметен в поисковых системах), а также недостаточно информативные описания и фотографии товаров. Важно, чтобы ваш сайт, после его разработки был ориентирован на нужды целевой аудитории, и каждая его страница помогала решить конкретные задачи потенциальных клиентов. Если вы хотите увеличить посещаемость и повысить прибыльность сайта, свяжитесь с нашими менеджерами. Мы выявим проблемы вашего ресурса и предложим эффективные решения.