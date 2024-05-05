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Разработка сайтов в Перми! Заказать создание сайта - GracieDigital
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Разработка сайтов

> 60 проектов

B2B

B2C

Продвижение сайтов

> CTR 4%

Продвижение на маркетплейсах

> 80 магазинов

WB

OZON

Продвижение на авито

> 1200 лидов

Разработка сайтов

> 60 проектов

B2B

B2C

Продвижение сайтов

> CTR 4%

Продвижение на маркетплейсах

> 80 магазинов

WB

OZON

Продвижение на авито

> 1200 лидов

Создаем сайты, которые приносят заявки уже с первых дней запуска

Разрабатываем лендинги, корпоративные сайты и интернет-магазины с продуманной структурой, конверсией и SEO.

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Инвестируйте в сайт, который приносит прибыль

Разработка сайта в Перми поможет привлечь новых клиентов, расширить географию и повысить доверие, обеспечивая круглосуточную доступность информации о вашем бизнесе.

Мы поможем вам создать веб-сайт в Перми любого типа, от лендинга до многофункционального портала.

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Стоимость создания сайта в Перми

Наши работы

Делаем сайты в Перми, которые закрывают потребности бизнеса наших клиентов.

Создание landing-page

Сайт для финансовой компании TheGoldenCoin

Создание лендинга

Indoor Russia Retail - установка видео-стен

Создание landing-page

Сайт для представителя компании TerraWay в России

Создание сайта для строительной компании

Сайт для строительной компании Атоматик

Создание сайта для автомобильного салона

Сайт для автомобильного салона в Санкт-Петербурге

Создание сайта для эксперта

Иван Анисимов - эксперт и бизнес-консультант

Создание сайта в нише благоустройство

Зеленая Империя - Благоустройство участков и ландшафтный дизайн

Создание сайта для бизнеса

Создание мерча для брендов

Создание сайта для агентства

mates china - маркетинговое агентство

Создание сайта для компании

Веб-сайт для ювелирной выставки

Создание сайта для транспортной компании

Транспортная компания "ПроГруз"

Создание сайта для компании

Строительная компания ООО "ГЕОЦЕМСТРОЙ"

Создание сайта интернет-магазина

Интернет-магазин аукционов Bidngo

создание сайта магазина под ключ

Пространство уюта - мебельный интернет-магазин

Создание сайта для спецтехники

Сайт-каталог для магазина мини-спецтехники

Создание сайта каталога

Сайт-каталог для компании Vitro

Цены на создание сайта в Перми

Доступна рассрочка

Предлагаем несколько вариантов стоимости на разработку сайта в Перми, которые позволят вам выбрать оптимальное решение.

Landing-page

от 45.000 рублей

Одностраничный сайт для продажи продукции или услуг, идеальный для быстрого запуска и достижения целей.

  • Сроки выполнения: от 15 дней
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Сайт-визитка

от 50.000 рублей

Создание сайт-визитки в Перми включает в себя 4-5 страниц с полной информацией о компании, контактами и услугами.

  • Сроки выполнения: от 30 дней
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Корпоративный

от 120.000 рублей

Cайт для компании в Перми, предоставляющей услуги. Разработка идет на удобной CMS, такой как Tilda, 1С:Bitrix или Wordpress.

  • Сроки выполнения: от 2 до 4 мес.
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Интернет-магазин

от 180.000 рублей

Эффективный и отличный инструмент для онлайн-бизнеса с функционалом каталога товаров и онлайн-оплаты. Возможна интеграция с 1С Склад или 1С Предприятие.

  • Сроки выполнения: от 2 до 4 мес.
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Узнайте, какой тип сайта вам подходит!

Оставьте заявку для заказа на разработку сайта в Перми или подробной,
бесплатной консультации от наших специалистов!

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Заказать разработку сайта

Строим проекты при помощи

  • Разработка с нуля
  • Создание сайтов на OpenCart
  • Создание сайтов на Битрикс
  • Создание сайтов на Тильде
  • Создание сайтов на Laravel
  • Сайт на WooCoomerce
  • Создание сайтов на WordPress

Наши сайты приводят клиентов это проверено Заказать разработку сайта в Перми

Предложим структуру сайта, возможности конверсии, привлечение трафика и варианты аналитики

Рабочий процесс создания сайта в Перми

Уделяем внимания каждому этапу разработки сайта в Перми, начиная от анализа требований и дизайна, и заканчивая тестированием и запуском проекта

  • Аудит ниши

    Первый шаг при создании веб-сайта в Перми - анализ бизнеса, целевой аудитории, конкурентов и других факторов. На основе этого разрабатывается стратегия для успешного онлайн-присутствия.

    Анализ ниши и ЦА

  • UX Прототип

    Для разработки сайта в Перми наши специалисты разрабатывают UX прототип на основе аудита, включая схему страниц с блоками и функциями.

    Прототип сайта

  • Создание дизайна сайта

    Наши дизайнеры создают уникальный дизайн всех страниц сайта, учитывая особенности заказчика и цель проекта, соблюдая современные тенденции.

    Дизайн сайта

  • Адаптивная вёрстка сайта

    Адаптивная вёрстка сайта — создание страницы, которая хорошо отображается на разных устройствах. Используются медиа-запросы, гибкая сетка и другие техники для оптимального отображения на десктопе, планшете и мобильном устройстве.

    Верстка сайта

  • Интеграция с CMS

    Интеграция системы управления включена в общую стоимость разработки сайта для обеспечения удобства последующего администрирования.

    Интеграция с CMS сайта

  • Наполнение и тестирование сайта

    Данный этап включает в себя добавление контента на сайт и функциональное тестирование для проверки корректности работы перед запуском.

Наши специалисты

Григорий

  • Руководитель проектов
  • Веб - разработчик

Иван

  • backend-разработчик

Дмитрий

  • backend-разработчик, спецалист по разработке сайтов на OpenCart

София

  • Графический и веб-дизайнер

Алия

  • Веб-дизайнер, специализируется в создании сайтов на Тильде

Андрей

  • Верстальщик, frontend-разработчик с большим опытом

Обратная связь от любимых клиентов

Артур А.

Владелец страховой компании

Требовалась разработка сайта-визитки для нашей компании, все выполнено в срок, все предпочтения и правки были выоплнены. Спасибо!

riska.net.ru

Магазин "Иновационные решения"

Селлер на Ozon

Стояла задача улучшить и повысить количество продаж в нашем магазине. Ребята справились на 5+, сделали отличную инфографику на все артикулы, продвинули основные позиции в ТОП, продажи растут по сей день. Рекомендую.

Продвижение на маркетплейсах

Екатерина М.

Агентство недвижимости "Искра Поможет"

Сайт сделан на вау эффект. Переделали из некачественного сайта в топовый. Все мои пожелания были услышаны и реализованны. Спасибо вам еще раз, вы настоящий профессионал своего дела.

iskrapomozhet.ru

Владимир Н.

Предприниматель

Сделали сайт на WordPress в сжатые сроки и, все правки были сделаны так же быстро и качественно. Сейчас сотрудничаем по продвижению - результаты отличные, рекомендую.

baron-neon.ru

Владислав П.

Предприниматель

Я бы хотел оставить отзыв о своей встрече с экспертами. Дали мне множество полезных советов по оформлению и привлечению аудитории. Я уверен, что эти знания помогут мне избежать ошибок и достичь успеха. Рекомендую!

Продвижение магазина на Авито

Кристина

Владелец магазина женской одежды

Сделали дизайн сайта в Figma для нашего магазина! Результатом довольны, большое спасибо Соне и Григорию за выполненную работу!

Веб-дизайн сайта в Figma

Владимир Х.

Предприниматель

Мы благодарим данную компанию за оперативную разработку сайта для нашей организации, запуск рекламной кампании и привлечение клиентов.

cargo919.ru

Руслан

Селлер на WildBerries и Ozon

Провели аудит, указали на слабые места магазина. Быстро все упаковали и на 5-й день запустили рекламу! Результатом доволен!!

Продвижение на маркетплейсах

Ответы на вопросы

  • 01

    Какие этапы включают разработку сайта в Перми под ключ?

    Разработка сайта в Перми под ключ включает несколько этапов: анализ потребностей бизнеса, создание прототипа, разработка дизайна, программирование, тестирование и запуск. Каждый из этих шагов важен для создания эффективного и работающего сайта.

  • 02

    Сколько стоит создание сайта в Перми и что влияет на цену?

    Стоимость создания сайта в Перми зависит от множества факторов, таких как сложность дизайна, количество функциональных элементов, выбор CMS, и необходимость интеграции с другими системами. Индивидуальный подход к каждому проекту позволяет предложить оптимальную цену.

  • 03

    Какие преимущества у сайта, созданного под ключ?

    Создание сайта под ключ в Перми представляет собой решение, полностью адаптированное под нужды вашего бизнеса. Он будет уникальным, функциональным и оптимизированным для продвижения в поисковых системах, что увеличит его эффективность и рентабельность.

  • 04

    Как заказать разработку сайта в Перми и что для этого нужно?

    Чтобы заказать разработку сайта в Перми, вам нужно связаться с нашей командой через сайт или по телефону. Мы обсудим ваши потребности и предложения, а затем создадим индивидуальное коммерческое предложение, соответствующее вашему бизнесу.

  • 05

    Почему ваш сайт может не приносить ожидаемую прибыль?

    Существует множество факторов, которые могут препятствовать успешной монетизации после создания сайта. Среди них: сложная или неудобная навигация, непривлекательный дизайн, низкокачественный или неинтересный контент, чрезмерное количество рекламы, медленная загрузка страниц, отсутствие SEO-оптимизации (ваш сайт может быть незаметен в поисковых системах), а также недостаточно информативные описания и фотографии товаров. Важно, чтобы ваш сайт, после его разработки был ориентирован на нужды целевой аудитории, и каждая его страница помогала решить конкретные задачи потенциальных клиентов. Если вы хотите увеличить посещаемость и повысить прибыльность сайта, свяжитесь с нашими менеджерами. Мы выявим проблемы вашего ресурса и предложим эффективные решения.

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